Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит наступление на Донбасс

Вена, , 09:24 — REGNUM К линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины продолжается переброска тяжелого вооружения, в том числе тяжелых гаубиц и реактивной артиллерии. Об этом заявил 24 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация складывается на участках Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, в окрестностях Светлодарска и в Золотом.

«ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения ствольную и реактивную артиллерию, в том числе тяжелые 152-мм гаубицы «Акация», 122-мм «Гвоздика» и «Лягушка», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, Лукашевич заявил, что в Константиновке и Артемовске замечено прибытие составов с военной техникой. По мнению российского постпреда при ОБСЕ, украинская сторона продолжает подготовку к наступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что за минувшие сутки вооружённые формирования Украины совершили 15 обстрелов территории республики.

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