Пятница, 25 Января 2019 года
09:27:29 МСК

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит наступление на Донбасс

Политика

В Константиновке и Артемовске замечено прибытие составов с военной техникой

Вена, 25 января 2019, 09:24 — REGNUM  К линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины продолжается переброска тяжелого вооружения, в том числе тяжелых гаубиц и реактивной артиллерии. Об этом заявил 24 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация складывается на участках Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, в окрестностях Светлодарска и в Золотом.

«ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения ствольную и реактивную артиллерию, в том числе тяжелые 152-мм гаубицы «Акация», 122-мм «Гвоздика» и «Лягушка», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, Лукашевич заявил, что в Константиновке и Артемовске замечено прибытие составов с военной техникой. По мнению российского постпреда при ОБСЕ, украинская сторона продолжает подготовку к наступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что за минувшие сутки вооружённые формирования Украины совершили 15 обстрелов территории республики.

Читайте также: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 15 раз — СЦКК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить