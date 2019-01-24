Париж, 24 января, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Французская киноактриса Катрин Денев выставляет на аукцион коллекцию из 300 платьев и аксессуаров, подаренных ей модельером Ивом Сен-Лораном в течение жизни, пишет газета El País.

Павел Федотов. Жена-модница (Львица. Эскиз). 1849

Торги начнутся 24 января в аукционном доме Christie’s в Париже. До этого платья были выставлены для зрителей в течение недели. Нераспроданные лоты можно будет приобрести через интернет до 30 января.

«Я расстаюсь не без грусти с этими платьями. Это творения человека столь талантливого, который работал только для того, чтобы сделать женщин более красивыми», — сказала Денев.

Актриса вынуждена выставить платья на аукцион из-за продажи ее дома в Нормандии, где хранилась коллекция. Среди них есть наряды, в которых Катрин Денев появлялась на торжественных мероприятиях в течение 50 лет, в том числе на красной ковровой дорожке в Каннах в 1997 году.

Денев и Сен-Лоран были знакомы с 1965 года. Французский модельер скончался в июне 2008 года.

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