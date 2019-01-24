Екатеринбург, 24 января, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Сибири проходит масштабная тренировка боеготовности. В учениях задействованы соединения и части Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, в Туве, Кузбассе и на Алтае. Об этом 24 января сообщается пресс-служба ЦВО.

Екатерина Смола ЗРК С-400 «Триумф»

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В общей сложности участие в тренировке принимают почти 8 тыс. военнослужащих. Также в учениях задействованы зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Занятия продлятся до конца недели. Военнослужащие проведут тренировки по оповещению и связи, получению оружия, экипировки и боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, учения с использованием зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа состоялись в декабре 2018 года в Новосибирской области. По замыслу, противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по объектам и инфраструктуре региона, однако он был быстро обнаружен и уничтожен.