Москва, 24 января, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Новые цифровые телевизоры и приставки обойдутся жителям России по меньшей мере в 6,8 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в преддверии первой волны отключения федерального аналогового телевидения.

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В России на сегодняшний день 93% от всех доступных на рынке моделей телевизоров поддерживают стандарт DVB-T2. Это свыше 1,7 тыс. моделей. Минимальная стоимость такого прибора — 6 790 рублей.

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Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года в России начинается поэтапный переход на цифровое телевещание. В феврале РТРС отключит аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. В апреле и июне от аналогового вещания будут отключены все остальные регионы.

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