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В России полностью сформировали сеть цифрового телевещания

Общество

В Мурманской области открыли последнюю вышку сети

В России полностью сформировали сеть цифрового телевещания
Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР
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Мурманск, 23 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  О завершении формировании сети цифрового телерадиовещания в России сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в ходе торжественной церемонии запуска последнего объекта сети в посёлке Видяево Мурманской области.

Вышка под названием «Ура» на базе Северного флота ВМФ России в Мурманской области стала 5040 объектом цифрового телерадиовещания в России. Она завершила создание сети цифрового эфирного вещания, предусмотренной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы».

Алексей Волин отметил, что в министерстве думают над следующим этапом развития цифрового вещания: телевидением высокой и сверхвысокой чёткости.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план перехода на цифровое вещание для обязательных телеканалов. Отключение аналогового вещания будет проходить в несколько этапов в первой половине 2019 года.

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