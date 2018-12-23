В России полностью сформировали сеть цифрового телевещания

Мурманск, , 09:16 — REGNUM О завершении формировании сети цифрового телерадиовещания в России сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в ходе торжественной церемонии запуска последнего объекта сети в посёлке Видяево Мурманской области.

Вышка под названием «Ура» на базе Северного флота ВМФ России в Мурманской области стала 5040 объектом цифрового телерадиовещания в России. Она завершила создание сети цифрового эфирного вещания, предусмотренной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы».

Алексей Волин отметил, что в министерстве думают над следующим этапом развития цифрового вещания: телевидением высокой и сверхвысокой чёткости.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план перехода на цифровое вещание для обязательных телеканалов. Отключение аналогового вещания будет проходить в несколько этапов в первой половине 2019 года.