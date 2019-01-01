Россия переходит на цифровое ТВ

Москва, , 00:35 — REGNUM С января начнется переход российского телевидения на цифровое вещание, сообщает ИА REGNUM. Поэтапный переход на стандарт DVB-T2 с одновременным отключением аналогового вещания будет осуществляться с января 2019 года.

Операторы спутникового телевидения будут обязаны предоставлять доступ к трансляциям обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы для жителей территорий, не охваченных наземным цифровым вещанием в формате DVB-T2.

Воспользоваться льготой могут только жители отдаленных районов — это примерно 1 млн домохозяйств (1,6% граждан). Для этого необходимого иметь комплект пользовательского оборудования конкретного оператора и отсутствие действующего договора и единовременной оплаты доступа к сети связи спутникового оператора.

Планируется, что уже летом страна полностью перейдет на цифровое ТВ.

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