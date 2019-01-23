Якутск, 23 января, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Заявление главы Якутии Айсена Николаева о возможном введении послаблений в антиалкогольном законодательстве республики в регионе активно обсуждают. Многие поддержали это решение, аргументировав свою позицию тем, что купить алкоголь в Якутске в любое время не проблема благодаря деятельности бутлегеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

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«Продление, я так понимаю, связано с тем, что город засыпает, просыпается мафия, то есть с закрытием алкомаркетов выходят бутлегеры, — высказал мнение News.Ykt.ru депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров. — Может быть, имеет смысл продлить. Ведь не все работают до шести часов. Но при этом считаю, что точечно менять наше законодательство неправильно. Надо более глубоко его проработать с учётом выводов, наработок, предложений, которые сложились в течение всего времени действия закона».

Народный избранник предложил пересмотреть применение антиалкогольного законодательства, в том числе дать чёткое определение понятия «специализированный магазин», указать, что это должно быть обязательно торговое помещение.

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«А то есть случаи, когда алкомаркеты открывают в гаражах, потому что в законе говорится о нежилых помещениях. Также надо определиться с зонами трезвости, и надо, скорее всего, убирать ограничение по расстоянию от соцучреждений, потому как, если это будет специализированный магазин, ребёнок туда не зайдёт. Кроме того, следует учесть мнение населения при принятии закона», — также отметил Виктор Фёдоров.

Председатель городской думы Якутска, Альберт Семёнов считает, что одними запретительными мерами добиться успеха в реализации антиалкогольной политики не удастся.

«После введения запретов в нашем городе повысился уровень нелегального бизнеса по продаже алкоголя. К этому вопросу нужно подходить комплексно, учесть все позиции: и жителей Якутска, и предпринимательского сообщества, и правоохранительных органов, также изучить информацию о том, к какому результату принесли ограничения по продаже алкогольной продукции», — считает спикер гордумы.

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Руководитель компании «Юникс» Айдар Тахватулин высказал мнение, что послабления в антиалкогольной политике республики приведут к закрытию лжекафе и к тому, что в Якутске станут чаще открываться кафе другого уровня: «Сервис поднимется, люди будут приходить туда и отдыхать».

У мэрии Якутска пока нет чёткой позиции по антиалкогольному вопросу, но там подчеркнули, что руководство города не собирается принимать скоропалительных решений.

«Нужно обсудить данный вопрос с членами общественной палаты Якутска, а также на заседании координационного совета по предпринимательству при главе города. На основании этого будет выработано дальнейшее действие», — сказал пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков.

Однозначно против перемен выступает бывший руководитель управления госалкорегулирования, лидер общественного движения «Трезвая Якутия» Матвей Лыткин. Он уверен, что продление времени реализации алкоголя в алкомаркетах, якобы направленное на снижение нелегальной продажи и бутлегерства, результатов не даст, и видит доказанные временем обоснования своей позиции.

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«Во-первых, спросим у самих себя, кто массово покупает нелегальный алкоголь у тех же бутлегеров или в ночных точках? В основном это люди, конкретно зависимые от алкоголя, которые ранее думали о себе, что пьют культурно, умеренно, по праздникам, как все. Но это заблуждение, потому как алкоголь — это сильно действующий наркотик. По данным доктора педагогических наук, профессора Маюрова, каждый шестой культурно пьющий человек впоследствии становится алкоголиком и зависимым человеком, а количество зависимых людей в первую очередь зависит от количества и объёмов, времени легальной торговли алкоголем в легальных магазинах. Кстати, бутлегеры отовариваются в тех же алкомаркетах в их рабочее время, и разговор про утечку налогов мимо республиканской казны — откровенная ложь. Кроме того, бутлегеры зачастую являются наёмными или договорными продавцами тех же алкомаркетов, только в ночное время. Так что новая мера времени заметных результатов не даст», — заключил Матвей Лыткин.

Председатель комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей Ереемеев напомнил, что единственный орган, который может внести изменение в закон, — это Госсобрание республики.

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«Я со всей ответственностью заявляю, что на сегодня ни одной законодательной инициативы по этому вопросу не поступило. Инициативу не может подать муниципалитет, Гордума в принципе может предложить. Когда законопроект поступит, тогда будет видно. Рассмотрим его, взвесим все «за» и «против». А пока об этом рано говорить», — заявил Алексей Еремеев.

Как сообщало ИА REGNUM, проводившие летом 2018 года алкорейд блогеры Якутска пришли к выводу, что в столице республики можно без проблем приобрести спиртное в любое время суток. Алкоголь может привезти таксист или продать из-под прилавка продавец.

Напомним, в 2015 году в Якутии был принят закон, в соответствии с которым разрешено торговать алкогольной продукцией с 20:00 до 14:00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана. Как жалуются депутаты, жители региона и общественники, эти ограничения повсеместно нарушаются.