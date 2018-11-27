Выборы бизнес-омбудсмена Якутии превратились в скандал: виноват алкоголь?

Якутск, , 08:29 — REGNUM В Якутии не могут определиться, кто получит место в кресле уполномоченного по правам предпринимателей республики. Выбирать предстояло между четырьмя кандидатами, сильное противостояние шло между двумя, а итогом стало то, что назначенное на 27 ноября голосование не состоялось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Претендовали на должность официального защитника интересов представителей бизнес-сообщества Якутии гендиректор ООО «Инвестстрой-Транс», советник руководителя ООО «БК-ТОПАЗ» Александр Алексеев, председатель РО ООО «Российский Союз налогоплательщиков» республики, исполнительный директор ООО «Мастер — Регион» Марина Богословская, председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли, потребительского рынка Якутии, руководитель комитета по торговле и потребительскому рынку Торгово-промышленной палаты региона, член координационных советов по предпринимательству при главе Якутска и Якутии, лидер регионального движения предпринимателей «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко и предприниматель, сотрудник юридической службы «Правовой Навигатор», эксперт PRO BONO PUBLICO и агентства стратегических инициатив в сфере контрольно-надзорной деятельности органов власти Илья Мостовой.

По словам присутствовавшего на голосовании депутата Госсобрания Якутии Виктора Фёдорова, сегодняшняя попытка избрать бизнес-омбудсмена республики провалилась в связи с отсутствием кворума: из 27 членов координационного совета по предпринимательству присутствовало 12. Пять членов совета прислали письмо о неучастии в его работе в связи с тем, что многие его члены уже не являются участниками тех общественных организаций, которые их выдвинули, многие переехали на ПМЖ за пределы республики, констатировал Фёдоров.

«Вот такой тупик! Проблема с составом координационного совета при главе республики действительно существует уже более полутора лет», — констатировал депутат.

По его словам, ситуация осложняется тем, что кандидатура уполномоченного должна быть избрана не позднее 28 ноября в соответствии с положениями координационного совета.

«Ещё в феврале 2017 года было упразднено министерство по делам предпринимательства и развитию туризма и создано министерство инвестиционного развития и предпринимательства. Поменяли министра (а он член координационного совета), ответственного секретаря (член совета), председателю КС было направлено письмо о необходимости изменения положения о совете и персонального состава. Затем данное предложение ещё дважды было повторено. Глава республики с тех пор не принимал участие в работе консультационного органа. Жили сами по себе. Состав и положение так и не изменено. Логически пришли к сегодняшней ситуации», — отметил Виктор Фёдоров.

Он также констатировал, что в сложившейся ситуации было принято решение завершить работу по формированию состава координационного совета по предпринимательству при главе республики в течении 1−2 месяцев, до февраля 2019 года исполнять обязанности бизнес-омбудсмена на общественных началах продолжит ранее являвшаяся уполномоченным по правам предпринимателей республики Айталина Соколова.

Республиканские СМИ вносят подробности во всю эту историю с выборами бизнес-омбудсмена. По информации ИА SakhaDay, сегодняшние выборы уполномоченного были просто сорваны: претендовавшая на это место Марина Богословская выразила недоверие текущему составу КС, и отказалась принимать участие в процедуре отбора бизнес-омбудсмена.

ИА SakhaLife отмечает, что между Мариной Богословской и Ириной Котенко за кресло уполномоченного возникла борьба, и это противостояние выплеснулось на встрече бизнес-сообщества с кандидатами в омбудсмены 23 ноября. Тогда активно поддерживающая Марину Богословскую депутат Госсобрания республики Мария Христофорова резко высказалась о торгующих алкоголем предпринимателях, назвав их торгашами.

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«Те, кто торгует в этих «пенных точках», — это торгаши. Давайте называть вещи своими именами», — заявила она.

Аудитория была возмущена словами депутата. «А кто такие депутаты, живущие на наши деньги?», «Кого мы избираем?», «Почему вы общаетесь, как на базаре?» — негодовали в зале. Услышав это, Мария Христофорова заявила, что её оскорбляют сторонники Ирины Котенко, и покинула заседание.

Комментируя высказывание поддерживавшего Марину Богословскую депутата, Ирина Котенко назвала её слова резкими и некорректными.

«Это было обидно слышать, так как она тоже предприниматель. Мои ответы она сопровождала ремарками: «И что?», ‑ и не слушала мои доводы, — пояснила Ирина Котенко. — После сделанного замечания Мария Христофорова подошла ко мне и стала выяснять отношения. «Я боюсь, что меня побьют», — заявила она. Я ей ответила, что здесь собрались взрослые, успешные люди, которым и в голову не придет такое. Считаю, что это была провокация. Не секрет, что Христофорова поддерживает кандидатуру Марины Богословской. Но это было очень некрасиво. Мне кажется, Марина Богословская тоже должна была успокоить свою группу поддержки, но она этого не сделала. Думаю, что многим нужна более удобная кандидатура. Но Марина Богословская является чиновником. Она не будет отстаивать наши интересы так, как это делаю я на протяжении 20 лет абсолютно бесплатно».

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«Создаётся впечатление, что Ирину Котенко попытались ассоциировать с алкомаркетами и представить её как лобби этого вида бизнеса», — делает вывод из скандала ИА SakhaLife.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Котенко неоднократно заявляла о том, что действующие в Якутии ограничения на продажу алкоголя становятся причиной активной нелегальной торговли спиртным и масштабного распространения контрафактного алкоголя.

«Посмотрите на нашу республику: бутлегерство выросло в 3 раза, и это подтверждает МВД. Из опыта Якутии надо делать выводы», — отмечала лидер движения предпринимателей «Вместе мы — сила!», которую республиканские СМИ, кстати, долгое время характеризовали как независимого бизнес-омбудсмена республики.

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По словам Ирины Котенко, в республике более 50% алкоголя продаётся нелегально.

«Теневой бизнес развивается бесконтрольно, и чем больше мы будем закрывать ИП, законно торгующих алкоголем, тем больше будет нелегальных точек», — заявляла она.