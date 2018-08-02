Купить алкоголь в Якутске ночью так же просто, как сходить за хлебом

Якутск, , 08:18 — REGNUM В Якутске можно без проблем приобрести спиртное в любое время суток. Алкоголь может привезти таксист или продать из-под прилавка продавец, выяснили блогеры Якутска, проводившие алкорейд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об итогах попыток купить алкоголь после 20:00 рассказала председатель гильдии риелторов Анастасия Тиманани, участвовавшая в рейде. Желающим проверить, продаётся ли в запретное время алкоголь, таксист привёз водку за 300 рублей. А продавцы в продуктовых магазинах, как выяснилось, продают ночью спиртное из-под прилавка.

«Были облавы, полицейские, задержания, протоколы, вещдоки и так далее, — рассказала Анастасия Тиманани. — Этот рейд нам показал: купить алкоголь в городе Якутске после 20:00 часов почти так же легко и просто, как сходить за хлебом».

После того, как продавец изъявила готовность продать участникам рейда водку из-под прилавка, полицейские стали оформлять правонарушение, что заняло около часа. В это время в магазин продолжали заходить люди, целью которых, скорее всего, было купить спиртное, предположила Анастасия Тиманани. Видя полицейских и не решаясь уйти без покупки, люди приобретали туалетную бумагу или копчёный окорочок, творог, сигареты и сок.

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«Мне стало жалко полицейских. По их лицам можно прочитать, это борьба с ветряными мельницами. Нельзя всех арестовать, слишком много правонарушителей! А один правонарушитель — это минимум один час оформления, а далее весь процесс и все дела, вплоть до суда. Мой вывод: нельзя у людей отбирать право выбора. Надо учить историю и делать выводы. Ведь в своё время в самой свободолюбивой стране мира сухой закон вышел им боком. У нас конечно не полный запрет, но мы за пару лет получили то, что получили», — сделала вывод Анастасия Тиманани.

Она констатировала, что в результате введения в Якутии дополнительных ограничительных мер по торговле алкоголем закрылись нормальные магазины, кафе и рестораны, а многие предприниматели, которые имели сертификаты, дорогостоящие акцизы на алкоголь и официально платили налоги, обанкротились или понесли огромный ущерб.

«Зато появилось как грибы (поганки и мухоморы) после дождя неимоверное количество псевдокафешек, бутлеггеров всех мастей, торговцев из-под полы, таксистов, барыг и так далее, которые могут продавать контрафакт, не имеют разрешений и, самое главное не платят налогов. Это очень страшно, когда закон перестает вызывать у людей уважение. Такого не должно быть. Людям нужен выбор. Пропаганда спорта, здорового образа жизни, здоровой успешной семьи, правильного питания. Всё должно быть в комплексе», — уверена Анастасия Тиманани.

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Как сообщало ИА REGNUM, после рейда общественников в конце июля были закрыты два нелегальных кафе, торгующих алкоголем с массой нарушений и при отсутствии необходимых для этого разрешительных документов. В одном из посещённых общественниками заведений — кафе «Бу-халка» — бармен и охранник были пьяны. Владелец алкоточки признался в отсутствии документов на деятельность заведения.

Напомним, в 2015 году в Якутии был принят закон, в соответствии с которым разрешено торговать алкогольной продукцией с 20:00 до 14:00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана. Как жалуются депутаты, жители региона и общественники, эти ограничения повсеместно нарушаются.