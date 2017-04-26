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Антиалкогольная политика Якутии: пока больше минусов

Общество

МВД республики настаивает на комплексном подходе

Якутск, 26 апреля 2017, 05:14 — REGNUM  Якутии для борьбы с алкоголизацией населения нужны не локальные запретительные меры, а комплексная целевая программа по профилактике употребления населением спиртных напитков. Об этом заявил 25 апреля, выступая с отчётом перед депутатами Госсобрания республики, исполняющий обязанности министра внутренних дел региона Александр Климов, сообщает ИА REGNUM.

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«Одними полицейскими запретительными мерами эту проблему решить невозможно. Даже в тех населённых пунктах, где полностью запрещена продажа алкогольной продукции, по-прежнему совершаются преступления на почве пьянства. Наряду с этим, запрет привёл к появлению так называемых точек нелегальной продажи спиртных напитков, а также послужил почвой для распространения суррогатных видов алкоголя. Я уже не говорю о налоговой составляющей, которую потеряли местные бюджеты», — отметил в своём выступлении руководитель силового ведомства.

При этом, Александр Климов не считает, что «сухие законы» в населённых пунктах республики нужно отменять. «Это говорит только о том, что решение о запрете продажи алкоголя в отдельно взятом населённом пункте ни в коем случае не должно быть чисто административным, — отметил и.о. министра внутренних дел. — Оно должно быть принято абсолютным большинством жителей, и при этом должно быть подкреплено мерами общественного контроля, а также моральным воздействием и помощью оступившимся гражданам. Весь неудачный мировой опыт сухих законов свидетельствует о том, что без комплексного подхода, начиная с пропаганды здорового образа жизни, поддержки семейного благополучия и заканчивая реабилитационными мерами в отношении граждан, уже страдающих этими пагубными зависимостями, нам эту проблему не решить».

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Александр Климов предложил принять в регионе специальную комплексную целевую программу «Профилактика алкоголизации населения», а ей основой сделать хорошо продуманную концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ, одобренную федеральным правительством.

Руководитель силового ведомства также констатировал, что число совершённых в состоянии алкогольного опьянения преступлений в республике за последний годы снизилось, если не брать в расчёт статистику по пьяному вождению, которая раньше не велась, а теперь влияет на общее количество пьяных правонарушений. Снизилось по данным МВД и потребление спиртного: пива — на 22,5%, крепкого алкоголя — на 3,5%. Что касается контрафактной алкогольной продукции, то её в прошлом году изъяли 100 тыс. литров, на 20% больше, чем в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата республики Александра Кошукова, контролем за исполнением антиалкогольных законов в республике не занимаются. К примеру, торгующие спиртным точки уходят от временных ограничений на реализацию алкогольной продукции, просто вешая вывеску «ресторан» в месте, которое фактически рестораном не является.

В итоге, по словам Александра Кошукова, страдает в основном легальный бизнес, а нарушители регионального закона при этом никакого наказания не несут. Предприятия общественного питания, нарушающие установленные региональным парламентом правила, могли бы лишать лицензии через суд, но таких прецедентов в республике не было.

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