Москва, 22 января, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала добавлять новые IP-адреса для блокировки Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта usher2, который мониторит реестр заблокированных адресов.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

По данным портала, 21 января ведомство увеличило число блокировок, рост продолжался в течение дня, к вечеру в реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.

Вместе с тем, по данным сайта Down Detector, 21 января выросло число жалоб пользователей на работу мессенджера, пик пришелся на период между 11:00 и 13:00 мск.

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Напомним, мессенджер Telegram заблокирован на территории России по решению суда за то, что его администрация не предоставила Федеральной службе безопасности ключи для дешифрования сообщений пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ сообщали, что с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей.

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