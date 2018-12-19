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СМИ узнали о новой технологии Роскомнадзора для блокировки Telegram

Общество

Речь идет о технологии DPI (Deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»)

СМИ узнали о новой технологии Роскомнадзора для блокировки Telegram
Иван Шилов © ИА REGNUM
Telegram

Москва, 19 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  Со следующего года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о технологии DPI (Deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Соответствующий программно-аппаратный комплекс, который устанавливается у провайдеров, анализирует интернет-трафик и отмечает пакеты данных, свойственные определенным сайтам и приложениям. Он же может и блокировать передачу данных с нежелательных ресурсов.

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России за отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи шифрования от переписок пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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