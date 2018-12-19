Telegram «уйдёт» от блокировки, а вот Рунет притормозит — мнение

Москва, , 12:51 — REGNUM Блокировка Телеграм — это «горячая» тема, которая почти весь 2018 год будоражит умы граждан — в первую очередь самих пользователей платформы. Естественно, когда вышел законопроект об автономной работе интернета (который подразумевает возможность бесперебойной работы сети в России, если наши соседи отрубят соединяющие страну с остальным миром кабели), сообщество приняло это как очередной этап войны с мессенджером, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию продукта CrosDigital Александр Смирнов.

Давайте посмотрим на проблему чуть глубже. Задача блокировки Telegram в рамках внедрения технологии DPI — не первая и даже не пятая. Это некое дальнее звено — просто технология DPI это чуть более сложная система, чем просто бан по IP. На самом деле, весь смысл внедрения новой технологии — обеспечить стабильность работы интернета в России в случае, если из-за целенаправленных или неосторожных действий соседних государств, нас начнут отключать от Всемирной паутины. Основная задача — реорганизация трафика, чтобы интернет полностью не отвалился.

«Важно понимать другое: где сейчас расположены сервера Telegram, скорее всего, знает только сам Дуров и несколько ключевых сотрудников компании, — но они точно не расположены в России. Поэтому, если наши коллеги из соседних государств отключат интернет, мессенджер всё равно умрёт. Будет работать DPI или нет», — пояснил эксперт.

Теперь к самой технологии — она, конечно, интересная и прогрессивная, но это не панацея и имеет свои ограничения и даже минусы. Основная проблема состоит в том, что её необходимо будет устанавливать отдельно у всех операторов связи и регулярно поддерживать (дополнительные расходы, рост тарифов, которые и так сейчас растут из-за необходимости хранить весь трафик). Самая же большая проблема состоит в том, что скорость интернета, в среднем по стране, может существенно упасть.

«Что же до Telegram, то, как заявил бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг, мессенджер сможет без особых проблем обойти любые ограничения, накладываемые системой. И проблема ещё в том, что мессенджер сможет оперативно вносить изменения в стратегию ухода от блокировок.

А провайдерам и Роскомнадзору понадобится какое-то время, чтобы определить, куда на этот раз ушёл мессенджер и что блокировать на этот раз. Мне кажется, что внедрение технологии DPI не приведёт к блокировке Telegram, а вот притормозить Рунет — запросто», — высказал свое мнение Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей.

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