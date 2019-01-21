Москва, 21 января, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал резонансные высказывания главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который назвал Россию бедной страной.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им — дефолт 1998-го. Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, Чубайс должен быть «верен себе» и признать, что он «внёс свой вклад в бедность народа».

Напомним, 16 января, выступая на Гайдаровском форуме, Анатолий Чубайс назвал Россию бедной страной с бедным населением. При этом он отметил, что из-за низкой стоимости электроэнергии российские граждане расточительно расходуют ресурсы. В целях повышения энергоэффективности российской экономики глава «Роснано» призвал повысить тарифы для населения и ввести социальные нормы потребления электроэнергии.

Данные высказывания Чубайса вызвали полемику в социальных сетях. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook поинтересовалась у Чубайса о том, как получилось, что граждане России серьёзно обеднели именно в то время, когда он был членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.

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