Поклонская включилась в атаку на Чубайса на просторах соцсетей

Москва, , 17:22 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») прокомментировала ответ главы «Роснано» Анатолия Чубайса на критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соответствующее сообщение Поклонская опубликовала сегодня, 21 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

Многоуровневый заочный спор развернулся после скандального заявления Чубайса на Гайдаровском форуме, когда глава «Роснано» заявил, что Россия — бедная страна с бедным населением, и потому граждане якобы и не экономят на электроэнергии, так как она слишком дешевая, и из-за этого энергоэффективность российской экономики низкая. Чтобы повысить энергоэффективность, Чубайс предложил поднять тарифы на электроэнергию для населения и ввести социальные нормы потребления электроэнергии, чтобы навсегда перекрыть для бедных доступ к благам цивилизации.

Ему ответил телеведущий и журналист Владимир Соловьёв, который заявил, что Чубайс вообще не понимает, о чём говорит, и энергоэффективность экономики ну никак не зависит от того, сколько электроэнергии потребляют граждане, более того, российские граждане потребляют электроэнергии значительно меньше, чем граждане других стран, даже сходных с Россией по климату.

Но Чубайс решил ответить Соловьеву и назвал журналиста некомпетентным, а также заявил, что Соловьев якобы путает понятия.

Далее завязался заочный спор на страницах социальных сетей, к которому подключилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая поинтересовалась у Чубайса, а как так получилось, что граждане России катастрофически обеднели именно в то время, когда Чубайс занимал должности в правительстве, а затем был топ-менджером ключевых отраслей экономики.

Но и тут Чубайс решил не униматься и ответил Захаровой, что якобы его деятельность в правительстве в свое время «спасла Россию» и способствовала установлению рыночной экономики.

И вот теперь депутат Поклонская прокомментировала ответ Чубайса Захаровой и напомнила главе «Роснано» некоторые страницы его биографии.

Она припомнила Чубайсу масштабную аферу с ваучерами, с помощью которой была совершенно бандитским способом «прихватизирована» народная собственность.

«Мужественно-брутальный» ответ председателя правления ОАО «Роснано» А.Б. Чубайса на комментарий Марии Захаровой, конечно же, пролил свет на неудачное вложение им ваучера. Хотя ваучер-то ему зачем был?» — пишет Поклонская.

Также она напомнила Чубайсу знаменитую историю с «коробкой из-под ксерокса» — эпизод предвыборной кампании выборов президента России 1996 года, предполагаемое нарушение правил валютных операций и финансирования, где Чубайс был ключевым фигурантом.

«Помня искромётную деятельность Анатолия Борисовича, наши родители до сих пор делают запасы муки, гречки и сахара. Со своей стороны могу сказать, что если сегодня провести хорошую декриминализацию во всех отраслях экономики, то и повышать цены для населения на электроэнергию не надо будет», — заметила Поклонская.

Депутат считает, что Чубайсу ещё очень повезло, что его до сих пор не призвали к ответу, и если бы это наконец произошло, то «многим сегодняшним «радетелям за интересы народные» не повадно было бы».