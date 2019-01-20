Берлин, 20 января, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Правовых оснований у правительства Германии для вмешательства в строительство российского трубопровода «Северного потока — 2» нет. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Правительство (Германии) не будет вмешиваться в такой процесс (процесс строительства трубопровода «Северный поток — 2»), поскольку для этого нет правовой основы», — отметил Альтмайер.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» уже никому не удастся.

По его словам, в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен.

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