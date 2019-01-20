В Киеве считают, что «Северный поток — 2» спасет Украину от войны с Россией

Киев, , 07:30 — REGNUM Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что постройка газопровода «Северный поток — 2» спасет Украину от войны с Российской Федерацией. Об этом он заявил накануне, 19 января, в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Раимова, до тех пор, пока российский газ идет транзитом через Украину, она всегда будет в фокусе внимания России. А поскольку в Москве видят, что американцы так или иначе берут Украину под свой полный контроль, то рано или поздно украинская газотранспортаная система окажется в руках США и они транзит российского газа перекроют.

Тогда, по мнению Раимова, у российской стороны якобы окажется только один путь — война с Украиной. А вот если у России будет «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», по которым российский газ пойдёт в обход Украины, то в Москве про Украину якобы забудут.

«Если его не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны. Они же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения», — сказал политтехнолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще совсем недавно на Украине придерживались иного мнения. Утверждалось, что пока нет «Северного потока — 2» Россия не заинтересована в войне с Украиной, так как поставляет в Евросоюз газ по украинской территории. А вот если будет «Северный поток — 2», то наоборот Москве ничего не будет мешать полностью захватить Украину.

Сейчас на Украине предвыборная кампания, в связи с чем из Киева могут звучать самые разные заявления.