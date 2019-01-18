Министр экономики ФРГ прокомментировал угрозы США по «Северному потоку — 2»

Берлин, , 14:45 — REGNUM Министр экономики Германии Петер Альтмайер прокомментировал угрозы санкций со стороны посла США в Берлине Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в реализации российско-германского проекта «Северный поток — 2», пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 18 января.

«Германия — это страна, в которой свобода прессы и мнения гарантированы. Поэтому нет необходимости комментировать каждое письмо. Но: главное то, что Германия является конституционным государством», — сказал Альтмайер.

«Федеральное правительство обязано не вмешиваться произвольно в подобные предпринимательские проекты», — подчеркнул он.

Альтмайер добавил, что строительство газопровода ведется в основном в международных водах, и все необходимые согласия от разных сторон были даны задолго до угроз со стороны США.

Министр также подчеркнул, что Украина законно заинтересована в том, чтобы оставаться важной страной транзита газа после строительства «Северного потока — 2».

«Вот почему я подготовил почву для прямых переговоров между Россией, Украиной и Европейской комиссией, отправившись на Украину и в Россию», — сказал он.

Германия также заинтересована в том, чтобы избежать зависимости в любом направлении, поэтому диверсификация поставок газа будет поощряться.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе посол США Ричард Гренелл направил письма немецким компаниям с угрозой применить к ним санкции, если они не откажутся от реализации проекта «Северный поток — 2».

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