Минск, 20 января, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Белоруссия готова к углубленной интеграции с Россией — экономической, которая может занять, «возможно, полтора-два года». Об этом в интервью ТАСС заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, таким образом, что немаловажно, выводя достижение договоренностей с Россией по Союзному государству в период после очередных президентских выборов в республике.

Gov.by Владимир Семашко

В 2003—2018 годах Семашко занимал пост заместителя председателя правительства Белоруссии, курируя промышленность и ТЭК, участвуя в «нефтегазовых» переговорах с Россией. И сейчас он участвует в переговорном процессе, так как Минск очень желает получить «компенсацию» за изменение Россией своего налогового законодательства в нефтяной сфере («налоговый манёвр»). Приоритетом своей работы в Москве Семашко считает выравнивание сложившегося не в пользу Минска баланса белорусско-российской торговли.

«У нас внешние долги составляют около 40% ВВП. Это еще не опасный уровень, но близко к этому, в основном за счет того, что мы имеем отрицательное торговое сальдо с Россией», — сказал нынешний посол РБ в РФ.

Он также отметил: «За первые 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо по сравнению с первыми 10 месяцами 2017 года выросло на $3,5 млрд за счет того, что нефть и нефтепродукты существенно подорожали. В случае реализации в полном объеме налогового маневра мы вынуждены будем переплачивать еще $3 млрд ежегодно».

Семашко также получил известность как курировавший в правительстве Белоруссии пять «пилотных интеграционных проектов» с Россией в промышленной сфере: ни один из заявленных в 2013 году не состоялся. На одни наложил вето лично Александр Лукашенко (слияние МАЗ и КАМАЗ в холдинг «Росбелавто»), по другим проектам потенциальным российским партнёрам были сделаны такие предложения, что они предпочли построить новые предприятия в России «с нуля» (слияние «Еврохим» и «Гродно Азот»).

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Теперь Семашко снова заявил, что в качестве пилотных совместных проектов определены семь базовых предприятий: с российской стороны — «Ростсельмаш», КАМАЗ, ГАЗ и Кировский тракторный завод, с белорусской — МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш». Кем определены и кто будет отвечать за очередной провал «интеграционных проектов» — из интервью не ясно.

«Давайте проанализируем, в каких условиях они работают у нас и у вас, и создадим равные условия, через несколько лет оценим результаты их работы. В итоге выиграет конечный потребитель, а значит — и наши два государства в целом», — таков подход официального Минска к реализации на этот раз семи проектов объединения в промышленной сфере.

Напомним, что предпринятые в 2018 году Александром Лукашенко попытки истребовать от России «компенсацию» за «налоговый манёвр» провалились. Поэтому в начале 2019 года Лукашенко заявил, что Россия рискует потерять «единственного союзника на западном направлении» и подчеркнул, что «об объединении двух государств речи не идет».

Также отметим, что совокупный госдолг Белоруссии гораздо выше её прямых внешних обязательств, и рассчитываться по нему власти постсоветской республики не могут иначе, как прибегая к новым долгам. На этом фоне особенно весомой выглядит многомиллиардная прямая и косвенная поддержка Россией своего союзника, увлечённого нациестроительством и разворотом на Запад.