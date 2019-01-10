Лукашенко: Россия не может объединиться с Белоруссией

Минск, , 15:29 — REGNUM Сегодня «об объединении двух государств речи не идет», заявил 10 января в Минске на совещании по белорусско-российским отношениям Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, руководство постсоветской республики рассмотрело не только проблемные вопросы интеграции, но и альтернативных поставок углеводородов через порты Прибалтики.

Центральной темой совещания стала интеграционная, связанная с вопросами объединения Белоруссии с Россией в том числе в форматах ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание Лукашенко уделил итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

«Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сообщил Лукашенко, давая понять неприемлемость сравнения Белоруссии с Украиной, а себя — с Порошенко.

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Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Президент подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может». Приводятся слова Лукашенко: «Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении».

По словам Лукашенко, не Минск, а Москва отказалась от реализации подписанного в 1999 году договора об образовании Союзного государства Белоруссии и России, а Владимир Путин якобы согласился с такой трактовкой и сказал: «Да, так и было».

«Нет равноправной основы — нет союза, — заявил Лукашенко. — Всё должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси. Мы всё время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет».

При этом Лукашенко подчеркнул: на объединение с Белоруссией не может пойти и сама Россия, что якобы подтвердил ему российский президент. Лукашенко заявил: «Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит».

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В ходе совещания были подняты вопросы о «компенсации» официальному Минску упускаемых выгод от изменения Россией российского налогового законодательства в нефтяной сфере («налоговый манёвр»). Также были озвучены претензии по проблемам с поставками в РФ белорусского продовольствия и работе белорусских автоперевозчиков.

По словам Лукашенко, российское руководство не отказывается от «компенсации» белорусской стороне. Он также озвучил новые данные по так называемым «потерям» белорусских компаний от российского «налогового манёвра», отметив: «Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд».

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«Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией, — поставил Лукашенко задачу Совмину. — Я это и президенту сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять».

Действия официальной Москвы противоречат духу и букве всех договоренностей, в том числе в рамках ЕАЭС — об этом Лукашенко заявил на совещании, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В частности, он сказал: «В России кое-кто говорит: «У нас нет обязательств по компенсации. Нигде это в союзных договорах не прописано». На что я задаю прямой вопрос: «Так что, мы, подписывая эти договоры (о Союзном государстве, ЕАЭС), рассчитывали на постоянное ухудшение экономической ситуации в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации?» Нет. Мы рассчитывали на лучшее».

Лукашенко сообщил также, что российская сторона резко остановила переговоры по «компенсации» официальному Минску, не отказываясь от неё, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов. При этом руководство постсоветской республики не может понять, чего желает Россия — какой интеграции (объединения).

«На вопрос, а какие это интеграционные процессы, ответа у россиян пока нет. Когда я просил назвать, что Российская Федерация сегодня в плане интеграции хочет от Беларуси, ответа прямого не последовало», — поведал Лукашенко.

Он поручил правительству Белоруссии проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти на белорусские НПЗ — нефти не из России, через прибалтийские порты. При этом переработка «альтернативной» нефти и её сбыт в Прибалтике выгоден прибалтийским друзьям и партнёрам официального Минска, уверен Лукашенко.

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«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — заявил он.

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«Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — сообщил Лукашенко.