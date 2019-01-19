Более 80 тыс. человек участвовали в протестах «жёлтых жилетов» во Франции
Париж, 19 января, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Около 84 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» по всей Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
«84 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции в субботу (19 января)», — передает вещатель.
Напомним, 12 января 2019 года во Франции в акциях протеста приняли участие также 84 тыс. человек.
Как ранее передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов», недовольных социальной политикой властей Франции, проходят в крупных городах страны 19 января. По всей стране для обеспечения безопасности были мобилизованы десятки тысяч полицейских и жандармов.
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