В Париж стянуты 5 тыс. полицейских для противостояния «желтым жилетам»

Париж, , 13:35 — REGNUM В столице Франции власти мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов при восьми бронетранспортерах для обеспечения безопасности во время проведения акции протеста движения «желтых жилетов». Об этом сегодня, 19 января, сообщает телеканал BFMTV.

Это будет уже десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов» во Франции. Акции протеста пройдут как в Париже, так и в других крупных городах Франции.

По оценкам властей акции будут довольно многочисленными и сопоставимыми с предыдущими акциями «желтых жилетов» 12 января. На всякий случай французские власти мобилизовали подразделение спецназа численностью в 35 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все попытки властей во главе с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном стабилизировать ситуацию и договориться с «желтыми жилетами» пока не увенчались успехом. При том что власти уже отменили ранее запланированное увеличение акцизов на моторное топливо и решили организовать «общенациональные дебаты» для решения накопившихся во французском обществе проблем. Но «желтые жилеты» уже требуют безусловной отставки Макрона и его команды.