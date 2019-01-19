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В Париже задержали 30 участников протестов «жёлтых жилетов»

Происшествия

Десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов» проходит во Франции 19 января

Париж, 19 января 2019, 20:59 — REGNUM  В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек, которые принимали участие в акциях протестов «жёлтых жилетов». Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

«В Париже полиция провела 30 арестов», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит крупных городах страны 19 января.

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Протесты во Франции
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