В Париже задержали 30 участников протестов «жёлтых жилетов»

Париж, , 20:59 — REGNUM В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек, которые принимали участие в акциях протестов «жёлтых жилетов». Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

«В Париже полиция провела 30 арестов», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит крупных городах страны 19 января.

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