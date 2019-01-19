Москва, 19 января, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Заявление главы Роснано Анатолия Чубайса, который назвал РФ «бедной страной», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

На своей странице в соцсети Facebook дипломат отметила, что вопрос, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно» нужно переадресовать самому Чубайсу.

По её словам, ответ на данный вопрос хотелось бы «узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января 2019 г. генеральный директор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что электроэнергию в РФ расходуют неэффективно, и чтобы добиться её эффективного расходования, надо повышать тарифы.

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