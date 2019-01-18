Чубайс и Соловьёв поругались из-за энергоэффективности экономики России

Москва, , 20:57 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв и генеральный директор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс вступили в заочную перепалку на тему энергетической эффективности российской экономики. Спор развернулся в эфире радиостанции «Вести FM» и на страницах социальных сетей.

Началось все 16 января, когда Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что электроэнергию в России расходуют неэффективно, и чтобы добиться её эффективного расходования, надо повышать тарифы.

Чубайс заявил, что с 2014 года в России не растет энергоэффективность, хотя по уровню расходования электроэнергии страна находится в числе мировых лидеров. В связи с этим глава «Роснано» предлагает либо просто повысить все тарифы на электроэнергию, либо ввести социальную норму потребления электроэнергии. Данная инициатива Чубайса вызвала множество негативных откликов.

В эфире радиостанции «Вести FM» журналист Владимир Соловьёв в весьма грубых тонах заявил, что Чубайс «ни черта не понимает» и главе «Роснано» даже лень посмотреть статистические данные.

Так, Соловьев сравнил энергопотребление в России с другими странами. По словам журналиста, Россия потребляет электроэнергии 6 533 кВт на человека в год, Германия — 7 083 кВт, Канада — 16 400 кВт, Катар — 16 099 кВт.

«Чубайс, ну хоть что-то в своей жизни вы должны знать?» — воскликнул Соловьев в радиоэфире.

Чубайс в долгу не остался и на своей странице в социальной сети Facebook написал, что это Соловьёв не разбирается в данной теме и путает понятия «электровооруженность» и «энергоэффективность». Якобы Соловьёв говорит об электровооруженности, а Чубайс имел в виду энергоэффективность.

Глава «Роснано» посмеялся над Соловьёвым, назвав журналиста «великим энергетиком». Также он утверждает, что Соловьёв слишком страстно отреагировал на его, Чубайса, заявление.

«Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится!» — пишет Чубайс.

Затем он пояснил, что электровооруженность измеряется в киловатт-часах на человека, а энергоэффективность экономики — «в рублях ВВП на тонну условного топлива».

В итоге Чубайс советует Соловьеву «обтереться, подучить матчасть», и «снова вперёд».

Правда, Чубайс не поясняет, как вопрос энергоэффективности российской экономики можно решить за счет повышения тарифов на электроэнергию для населения.