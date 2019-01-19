Спор Соловьева с Чубайсом: Телеведущий советует главе «Роснано» учить УК РФ

Москва, , 08:19 — REGNUM Заочный спор между журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым и генеральным директором компании «Роснано» Анатолием Чубайсом продолжается. Накануне, 18 января, Соловьев дал ответ на обвинения со стороны Чубайса в некомпетентности.

По словам Соловьева, заявления Чубайса о том, что он якобы является некомпетентным в вопросах энергетики — это просто попытка отшутиться от серьезного вопроса, на который у главы «Роснано» просто нет ответа.

«Чубайс как всегда попытался отшутиться, при этом, как это часто бывает, весь материал не слышал. Поэтому ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог», — сказал Соловьев в интервью ФАН.

Соловьев напомнил, что граждане России обязаны платить за подключение своих домовладений к электросетям, тогда как в ряде других стран люди избавлены от этой необходимости.

Телеведущий порекомендовал Чубайсу прослушать весь его эфир на радиостанции «Вести FM», в котором он задает главе «Роснано» конкретные вопросы и на которые не получил пока никаких ответов.

Кроме того, Чубайсу было бы неплохо подучить Уголовный кодекс Российской Федерации, так как к нему в любой момент могут возникнуть серьезные вопросы со стороны правоохранительных органов. Соловьев напомнил, что многие из окружения Чубайса оказались под следствием, а затем в тюрьме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спор между Соловьевым и Чубайсом разгорелся после того, как глава «Роснано» на Гайдаровском форуме заявил о низкой энергеоэффективности российской экономики и предложил «лечить» эту проблему увеличением тарифов на электроэнергию для населения. Соловьев раскритиковал слова Чубайса и указал, что реальный рост энергеоэффективности никак не связан с ростом тарифов. Чубайс обозлился и в соцсетях гневно ответил Соловьеву. Теперь снова ответил Соловьев.

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