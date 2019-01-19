Вашингтон, 19 января, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В Чёрное море направляется ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Donald Cook. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в соцсети Facebook.

Navy.mil USS Donald Cook

«Хорошая новость, — написал дипломат. — Ракетный эсминец … USS Donald Cook проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января в акваторию Чёрного моря зашёл десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Утром 7 января корабль США зашёл в румынский порт «Констанца».

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