На Украине приветствуют решение РФ о наблюдателях в Керченском проливе

Киев, , 18:42 — REGNUM Украинские эксперты приветствуют решение президента России Владимира Путина допустить наблюдателей из Германии и Франции в район Керченского пролива.

В частности, эксперт по международным вопросам Ирина Верещук считает, что таким образом Кремль пытается избежать ввода «азовского пакета санкций».

«Дополнительный пакет санкций ему не нужен, несмотря на то, что они публично заявляют о том, что санкции на них не действуют. Тем не менее, если бы был введен еще один азовский пакет санкций, это ударило бы и так по слабой экономике Российской Федерации. Думаю, Ангела Меркель приводила дополнительные аргументы, которые повлияли на решение Путина пустить немецких и французских наблюдателей, чтобы была совместная мониторинговая миссия», — сказала Верещук 18 января в эфире одного из украинских телеканалов.

По её словам, наличие наблюдателей из Германии и Франции позволит Украине использовать «неагрессивное право свободного прохода» через Керченский пролив.

«Чем больше будет международных наблюдателей, чем больше будет привлечено стран НАТО — США, Великобритании и так далее в Керченский пролив и в акваторию Черного и Азовского морей, тем легче нам будет доказывать свою правоту. Тем легче нам будет демонстрировать использование неагрессивного права свободного прохода. В 1988 году таким образом Америка, входя в акваторию Черного моря, направляя свои корабли, демонстрировала Советскому Союзу, именно так они сформулировали: демонстрация использования неагрессивного права свободного прохода… Мы имеем право там проходить. Другое дело, что Россия блокирует нам проход. Чем больше будет таких мониторинговых миссий и приковано внимания международного сообщества к Керченскому проливу, тем легче нам будет доказывать свое право», — считает Верещук.

В свою очередь, директор украинского Института анализа и прогнозирования Юрий Лиснычий считает, что в Керченском проливе должна действовать постоянная международная миссия.

«Мы не знаем формата, это постоянная или разовая миссия? Если постоянная, для Украины это шанс использовать международных наблюдателей, чтобы пользоваться правом свободного судоходства. Главное, чтобы она не работала как ОБСЕ — ничего не вижу, не слышу», — сказал Лиснычий.

Как сообщалось, 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин согласился отправить экспертов Германии и Франции для проверки свободы судоходства в Керченском проливе. По его словам, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель больше месяца назад просила Путина позволить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности.

«И президент Путин тут же согласился. Через некоторое время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. Но вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем», — сказал Лавров.

Он также сообщил, что глава МИД Германии Хайко Маас передал ему предложение согласовать эти планы с Украиной.