Эсминец ВМС США «Карни» ушёл из Чёрного моря

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Акваторию Чёрного моря покинул американский ракетный эсминец «Карни». Об этом говорится в распространенном пресс-службой 6-го флота ВМС США заявлении. Эсминец «Карни» отбыл из Чёрного моря 27 августа. Он завершил операции по обеспечению морской безопасности и взаимодействию с союзниками и партнерами, отмечают американские военные. Ранее о прохождении эсминцем пролива Босфор сообщили стамбульские новостные порталы. В сети появились снимки военного корабля. Как сообщало ИА REGNUM, эсминец «Карни» вошел в Чёрное море 13 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и отработки взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе. «Карни» является 14-м кораблем типа «Арли Бёрк» и был введен в эксплуатацию в 1996 году. Эсминец, в числе прочего, оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon.

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