Соледар, ДНР, 18 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили 154 единицы боеприпасов по территории ДНР, сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Наблюдатели зафиксировали десять случаев нарушения перемирия. Так, на горловском направлении ВСУ выпустили пятнадцать гранат из АГС и применили стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 24 мины из 82-мм миномёта, дважды применили вооружение БТР, один раз — зенитную установку, три раза — гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Жабичево, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате действий ВСУ повреждения получили гражданские автомобили, находившиеся в районе Васильевской насосной станции.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 151 единицу боеприпасов.

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В связи с постоянными нарушениями договорённостей с украинской стороны, представители ДНР на переговорах в Минске заявили о необходимости доработать механизм предоставления письменных гарантий безопасности в районах вокруг объектов гражданской инфраструктуры

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