Москва, 15 января, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В Москве совершено убийство мужчины. По информации источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл на детской площадке по улице Дубнинская.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Смертью закончился конфликт, который произошёл между мужчинами. Уточняется, что подозреваемых двое, пишет агентство городских новостей «Москва». Потерпевшему были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

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В настоящее время полиция начала доследственную проверку. Вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально накануне Нового года в Москве было совершено ещё одно убийство. От рук неизвестного погиб 61-летний член совета директоров нефтяной компании из Коми. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища и головы было обнаружено в лифтовом холле одного из жилых домов по улице Гарибальди 28 декабря.