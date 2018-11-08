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В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте дома

Происшествия

Подозреваемый проверяется на причастность к ряду других преступлений

Москва, 8 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  В Москве задержали молодого человека, который подозревается в убийстве женщины в лифте одного из жилых домов на юго-западе Москвы, сообщает 8 ноября пресс-служба СКР.

«В результате грамотно спланированных следственных действий задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный проверяется на причастность к ряду других преступлений. Сейчас он доставлен в следственный отдел.

Напомним, вечером 6 ноября в лифте жилого дома по улице Знаменские садки было обнаружено тело женщины 1966 года рождения с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и подростка в одной из квартир на севере Москвы

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