В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте дома

Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве задержали молодого человека, который подозревается в убийстве женщины в лифте одного из жилых домов на юго-западе Москвы, сообщает 8 ноября пресс-служба СКР.

«В результате грамотно спланированных следственных действий задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный проверяется на причастность к ряду других преступлений. Сейчас он доставлен в следственный отдел.

Напомним, вечером 6 ноября в лифте жилого дома по улице Знаменские садки было обнаружено тело женщины 1966 года рождения с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и подростка в одной из квартир на севере Москвы