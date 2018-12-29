В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Москва, , 14:01 — REGNUM В Москве совершено убийство 61-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.

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В следственном управлении СКР по Москве уточнили, что преступление было совершено ночью 28 декабря 2018 года. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища и головы было обнаружено в лифтовом холле одного из жилых домов по улице Гарибальди.

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В настоящее время в рамках возбуждённого по факту убийства уголовного дела следователи допрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к преступлению. Следствием отрабатываются различные версии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. Её тело несколькими днями ранее было обнаружено возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне на востоке столицы.