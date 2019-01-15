Хабаровск, 15 января, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев крайне недоволен отказом большинства федеральных структур, преимущественно силовых, переводить свои дальневосточные представительства из Хабаровска во Владивосток, ставший административным центром федерального округа. Трутнев посоветовал руководителям этих структур вспомнить известный рекламный слоган «Иногда лучше промолчать» и заявил о том, что будет готовить предложения по этому поводу президенту. Эксперт ИА REGNUM, руководитель консалтинговой группы «Ермилов и партнёры» Даниил Ермилов считает, что полпреду стоит тщательнее взвешивать свои публичные заявления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После того как указом президента России Владимира Путина административный центр Дальнего Востока был перенесен из Хабаровска во Владивосток полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что представительство полпредства переедет во Владивосток из Хабаровска в течение года. Несмотря на многочисленные вопросы дальневосточников по поводу стоимости такого переезда, цена вопроса так и осталась тайной. Сам полпред, а также курируемые им многочисленные структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, включая Минвостокразвития РФ, АРЧК ДВ и прочие, остаются расквартированными в Москве. И, несмотря на многолетнее возмущение дальневосточников, упорно не желают перемещаться в «развиваемый» регион, мотивируя это тем, что так им удобнее руководить «развитием» ДФО. При этом полпред Трутнев категорически настаивает на переводе во Владивосток из Хабаровска всех, без исключения, представительств федеральных ведомств.

Только вот далеко не все ведомства с этим согласны.

Например, и об этом официально сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, остаются в Хабаровске командование Восточного военного округа, командование Восточного округа Росгвардии, Дальневосточное ГУ МЧС РФ не только остаётся, но и будет усиливаться. Дальневосточное управление СК РФ не только остаётся, но и открывает в скором времени свой вуз в Хабаровске, в котором будут готовить квалифицированных специалистов для ДФО. Дальневосточное управление Ространснадзора также заявило о том, что не намерено переводить своё представительство во Владивосток.

Перевод всех этих, да и не только этих ведомств — колоссальные деньги. А в ряде случаев это принципиально невозможно. Однако полпред президента в ДФО Юрий Трутнев категорически намерен настоять на переезде всех федеральных структур.

«По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд, я бы вспомнил рекламу «Иногда лучше промолчать». Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств», — заявил полпред Трутнев в интервью «Российской газете».

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Почему полпред президента в ДФО во что бы то ни стало старается настоять на переносе федеральных ведомств во Владивосток из Хабаровска, зачем это нужно — не полпреду, а всем жителям дальневосточных регионов, к чему это в итоге может привести — вместе с руководителем консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональным представителем Ассоциации политических консультантов России в ДФО Даниилом Ермиловым выяснял корреспондент ИА REGNUM.

«Во-первых, мы наблюдаем конфликт между ведомствами. С одной стороны, есть силовые блоки, которых нынешний расклад, расположение их подразделений в ДФО полностью устраивает. Он обоснован, прежде всего, географией страны. Потому, что, как ни крути, а Хабаровск — крупнейший узловой логистический центр, в любую погоду и непогоду до него легко добраться, независимо от погодных условий. Если вести речь о военных, то у них под эту географию выстроены сложнейшие схемы, от которых зависит обороноспособность государства. Это ведомства, отвечающие за оборону государства, за безопасность жителей, объектов в ДФО. За правопорядок в ДФО. А с другой стороны — политический блок, полпредство. Полпред заявляет, что есть указ президента и ему все должны следовать. Но в указе я ничего такого не видел. Одно дело перенести указом административный центр ДФО из Хабаровска во Владивосток, статус. И совсем другое дело — перенести всю инфраструктуру. Перенос всей этой инфраструктуры российская экономика сейчас просто не потянет, в принципе. Это вызовет колоссальные финансовые перекосы. Потому, что на требуемые деньги можно… ну, пару войн выиграть. Это тупиковый путь. Я не думаю, что президент пойдёт на это. А полпреду президента в ДФО, который говорит от имени главы государства, стоит, наверное, тщательнее взвешивать свои заявления. К тому же жители дальневосточных регионов не слепые. Они видят бедственное положение своих бюджетов, они видят выросшие с 1 января цены, налоги и прочее, видят ухудшающуюся жизнь. И они точно не поймут, на каком основании должны быть потрачены колоссальные деньги не на школы, больницы, дороги, а на мероприятия, которые ничего, кроме ухудшения ситуации, не дадут», — убежден Даниил Ермилов.

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Между тем дальневосточники, наблюдающие за происходящим, все более раздраженно воспринимают действия полпредства, которые, по их мнению, не ведут к улучшению жизни в ДФО — к жизни людей с их проблемами. Ленты новостей региональных информационных агентств пестрят очень тревожными новостями. В ЕАО большие проблемы с прохождением отопительного сезона, уголь на котельные поставляется буквально с колес, с подвоза, что чревато весьма тревожными последствиями. Нормативного запаса угля нет, что само по себе уже ЧП. Область бедна, как церковная крыса, туда выезжают по поручению президента аудиторы Минфина РФ. Большие проблемы в Амурской области — тысячи сирот там не могут получить жильё, а жильцы «вагончиков» времен строительства БАМа вообще могут оказаться на улице. Какой регион ни возьми — везде проблемы, и везде они только нарастают. Бюджеты дефицитны. В Хабаровском крае в бюджете на 2019 год нет средств на ремонты больниц, нет денег на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования — аппараты УЗИ, рентген-аппараты и прочее. На все это нет денег.

А на никому не нужный перенос огромного количества федеральных ведомств, получается, есть?

Дальневосточники советуют полпреду начать с себя и переехать со всей своей многочисленной командой, включая Минвостокразвития, наконец уже, в ДФО из Москвы. Ведь что толку переносить хабаровское представительство полпредства во Владивосток, если все ответственные лица находятся за тысячи километров. Но на эти предложения неизменно следует ответ:

«Из Москвы удобнее руководить развитием Дальнего Востока».

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«К чему все это приведёт? Боюсь, ни к чему хорошему, увы. Не открою секрета, что деятельность нашего дальневосточного полпреда большинством дальневосточников не поддерживается. Это мы увидели в ходе осенней предвыборной кампании. В чью пользу завершится противостояние полпреда и силовиков? Боюсь, что не в пользу полпреда. Силовики — опора государства, они были, есть и будут. И в своих действиях они руководствуются интересами государства — его обороноспособности, безопасности граждан внутри государства. Не просто так военные, СК РФ, ГУ МЧС говорят о невозможности переноса своих дальневосточных представительств. Институт полпредов же, и тут я тоже не открою секрета, об этом давно говорят, изжил себя году, наверное, к 2012-му. И, наверное, понимая это, Юрий Трутнев сейчас пытается усилить свои позиции. Но такими своими заявлениями он вряд ли чего-то добьётся. У меня в этом большие сомнения. К тому же Юрий Петрович никогда не разъясняет своих позиций дальневосточникам. Поэтому вот эти заявления о необходимости переноса федеральных структур только ещё сильней раздражают людей. Повторю: люди не понимают, для чего полпред затеял этот перенос, не административного центра ДФО, а сверхдорогостоящий перенос огромного количества федеральных структур, при этом сам оставаясь в Москве», — подчеркнул Даниил Ермилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, провалили четвёртую госпрограмму по развитию макрорегиона подряд. Сегодня дальневосточникам предлагают вносить предложения уже в Нацпрограмму по развитию ДФО. Однако период ожидания результатов развития изрядно затянулся, и это всё больше раздражает людей. Дальний Восток, несмотря на колоссальные средства, направляемые на его развитие, существенно отстает от других российских регионов — все показатели ниже среднероссийских. На этом фоне перенос «столицы» ДФО из Хабаровска во Владивосток вызвал недоумение у жителей регионов. Внятного ответа на вопрос «зачем?» так и не последовало. И если приморцев в полезности этого переноса как-то убедили, да и то далеко не всех, то в других регионах ДФО понимания происходящего нет. В Якутии перенос сочли «попыткой отвлечь людей от реальных проблем», на Камчатке посоветовали полпреду заняться реальным развитием ДФО, на Сахалине перечислили первоочередные проблемы макрорегиона, а в Хабаровском крае перенос столицы вообще назвали «местью за неправильные выборы».