Наступивший 2019 год для Дальнего Востока простым не будет — политолог

Хабаровск, , 08:02 — REGNUM 2018 год стал во многом поворотным для страны и общества. Ухудшение экономической ситуации в стране ощутили на себе многие. Особенно непросто было жителям самого холодного и отдаленного, а также самого «развиваемого» федерального округа страны — Дальнего Востока. Какой будет политическая жизнь ДФО в наступившем 2019 году, вместе с директором консалтинговой группы «Ермилов и партнёры», представителем Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниилом Ермиловым выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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«2019 год простым не будет точно. Чтобы понять, чего нам ждать, нужно вспомнить, как прошел 2018-й. Ряд избирательных кампаний стал сюрпризом для власти. Административный ресурс, призванный «делать выборы» без существенных финансовых затрат, далеко не везде позволил достичь желаемого результата. Прежние технологии дали сбой, обозначив огромное отставание в конкурентных отраслях. Благодаря гаджетам современные коммуникации между людьми стали стремительными и зачастую незримыми для структур политического сыска. Определить скорость и масштабы распространения информационной волны стало практически невозможно. Именно поэтому предстоящий год ознаменуется ростом участия специалистов политических профессий в общественной жизни. Кто с этим не согласен — будут проигрывать выборы и проигрывать вообще, по всем направлениям», — убежден политолог.

По мнению Даниила Ермилова, ситуация на Дальнем Востоке, и вообще — по всей стране, сильно осложнится еще и тем, что призывы президента к консолидации всех сил ради прорыва в экономике, ради роста страны по всем направлениям слышат далеко не все. Более того, некоторые влиятельные группы сознательно блокируют инициативы главы государства.

«Элиты и крупные финансовые группы не приемлют призывы президента России Владимира Путина по национализации экономики и отвечают откровенным саботажем — принимая удобные для себя законы и блокируя развитие экономики, поощряя нелегальный промысел всеми доступными им способами.

Привилегированные слои общества безжалостно воюют друг с другом за финансовые потоки, игнорируя интересы страны. Масштаб антигосударственных настроений внутри элит уже не просто угрожающий… он предреволюционный. И речь тут не только о Дальнем Востоке, а обо всей стране, хотя в ДФО ситуация наиболее сложная, конечно. И выражается этот саботаж элит как раз в наживе любыми средствами — «без царя в голове». Ограничительные барьеры сняты, правила как таковые отсутствуют, правовая система стала репрессивным инструментом в борьбе за власть и влияние. Олигархи всех мастей воруют, как в последний раз», — считает Ермилов.

По мнению эксперта, на Дальнем Востоке это просматривается особенно чётко — морские биоресурсы, лес, металл, контрабанда. Борьба за все эти ресурсы развернулась не на жизнь, а на смерть.

«На Сахалине взялись за крупнейшего крабопромышленника, на очереди Камчатка, Приморье, Колыма. В Хабаровском крае воюют с легальным производством металла, заводом «Амурсталь», который с большим трудом удалось реанимировать после банкротства, создавая преференции нелегальному вывозу лома черных металлов. Потому, что гнать сырье за границу — дешевле и выгоднее, да и безопаснее для себя: может, заокеанские «товарищи» «честно заработанное» и хранимое за границей не отберут», — добавил политолог.

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Даниил Ермилов убежден: в правовом государстве подобное поведение «элит» может быть расценено исключительно как государственное преступление:

«Говорить о государственной измене юридически неправильно — присягу-то они не давали, да и на смертную казнь пока наложен мораторий… пока… Но безудержная страсть к наживе любой ценой и презрительное отношение к гражданам своей страны все сильнее раздражают общество. И все прекрасно понимают, что происходящее — это подготовка к 2024 году, к выборам президента России. С одной стороны, мы видим откровенное предательство элит, как это было уже в 2017 году, а с другой — безуспешные попытки исправить ситуацию…»

В 2018 году произошли весьма интересные события. После интенсивных весенних выборов «Единая Россия» потеряла четырех губернаторов. Да, Приморье удалось «отбить», но ценой огромных усилий и созданием нового формата взаимодействия с федеральной властью. И этот формат, по мнению политолога, будет развиваться и дальше.

«Новый формат — это когда деньги регионов, собранные в Москве, будут выбиваться обратно в регионы под угрозой массовых протестных акций. Иначе говоря, будут митинги, шествия, манифестации, требования о пересмотре федеративного договора от 31 марта 1992 года и целой массы законопроектов, ограничивающих регионы. Именно поэтому в 2019 году будут звучать из регионов претензии к президенту, к правительству, будут обостряться всевозможные региональные проблемы и рост конкурентных выборов», — прогнозирует эксперт.

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Глава консалтинговой группы «Ермилов и партнёры» считает, что выборы станут конкурентными по ряду причин. Во-первых, у граждан очень высок и продолжает расти спрос на подлинных политиков, способных решительно менять окружающую реальность. С другой стороны — выборы снова стали инструментом относительно безопасной войны противоборствующих федеральных и региональных группировок:

«В любом случае элиты будут терять позиции в представительных органах власти — самых обделенных полномочиями. Но это временно. Дайте срок — и депутаты, шаг за шагом, по кусочку, будут «отгрызать» себе по кусочку власти. Пока же мы наблюдаем истеричное сопротивление исполнительной власти любым попыткам повышения депутатского статуса. Олигархия не терпит конкуренции, а, следовательно, будет «закручивать гайки» как сможет, всеми доступными ей способами и на всех уровнях».

По мнению Даниила Ермилова, для того чтобы страна сохранилась в своих границах, предстоит сделать очень болезненный переход от сырьевой экономики к некоторой степени переработки, жизненно необходимой для банального выживания:

«И вот тут кроется самый важный ход президента. Владимир Путин будет поддерживать «пассионариев» — тех, кто готов менять положение вещей, несмотря на многочисленные уколы региональных и федеральных князьков. Именно такие люди смели в 2017 году элиту, предавшую свой народ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Дальнем Востоке России как никогда остро обозначились копившиеся и нерешаемые годами проблемы. Это стало причиной протестного голосования в некоторых регионах, где прошли выборы губернаторов. Но выборы прошли, а проблемы остались. Сегодня на первый план выходит нарастающее раздражение населения: люди начинают задавать вопросы про повышение уровня жизни, доходы продолжают падать, а расходы — увеличиваться. Ситуацию изрядно «подогревают» переговоры с Японией по Курилам: даже сама возможность передачи российских территорий побежденной в Великой Отечественной войне Японии воспринимается большинством дальневосточников как личное оскорбление. Наступивший 2019 год требует от политиков всех уровней максимального внимания к людям, к из жизни, их проблемам. В противном случае протест будет только нарастать.