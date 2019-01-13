Москва, 13 января, 2019, 21:25 — ИА Регнум. 83-летний актер и режиссер Евгений Радомысленский, возглавлявший 25 лет кафедру Актёрского мастерства в Институте современного искусства (ИСИ), скончался в Москве. Об этом сообщила ректор Института современного искусства (ИСИ) Ирина Сухолет на странице в соцсети Facebook.

Isi-vuz.ru Евгений Радомысленский

«Мои соболезнования … родным, близким и всем нам, ибо мы поистине осиротели, — написала она. — Вечная Светлая Память!»

По ее данным, 15 января в фойе Большого зала ДК им. Горбунова в 11:00 мск состоится прощание с Е. Радомысленским, похоронен актер будет в тот же день на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Радомысленский за свою режиссерскую карьеру поставил более 80 спектаклей.

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