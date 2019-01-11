Оскароносный звукорежиссёр «Матрицы» умер в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Один из создателей известного фильма «Матрица», знаменитый американский звукорежиссёр Грегг Рудлофф скончался в американском городе Лос-Анджелес. Обладателю трёх премий «Оскар» было 63 года.

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Джет Ли рассказал, почему он отказался сниматься во второй части «Матрицы»

Полиция полагает, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает The Hollywood Reporter. Уточняется, что Рудлофф умер 6 января в медицинском центре Рональда Рейгана. Точная причина смерти звукорежиссёра станет известна по результатам вскрытия.

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Напомним, Грегг Рудлофф работал с более чем 200 фильмами, в том числе «Матрица», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Слава». За все эти три картины он был удостоен «Оскаров». Последним фильмом, над которым он работал, стала экспериментальная картина Орсона Уэллса «Другая сторона ветра».

На счету звукорежиссера сотрудничество с Клинтом Иствудом в таких лентах, как «Поющий по кабакам», «Абсолютная власть», «Настоящее преступление» и «Гран Торино».

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