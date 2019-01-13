Скончалась супруга Стива Бушеми

Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Скончалась жена известного американского актера Стива Бушеми Джо Андерс, сообщает 13 января телеканал Рен-ТВ.

Факт смерти подтвердили родные и близкие Андерс. Ее похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе.

Напомним, Джо Андерс была известна в качестве режиссера, хореографа и художника. Замужем за Бушеми она находилась с 1987 года, пара воспитывала сына. Женщина скончалась на 66 году жизни.

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