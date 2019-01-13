Воскресенье, 13 Января 2019 года
05:11:45 МСК

Скончалась супруга Стива Бушеми

Культура

Женщине было 65 лет

Вашингтон, 13 января 2019, 05:11 — REGNUM  Скончалась жена известного американского актера Стива Бушеми Джо Андерс, сообщает 13 января телеканал Рен-ТВ.

Факт смерти подтвердили родные и близкие Андерс. Ее похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе.

Напомним, Джо Андерс была известна в качестве режиссера, хореографа и художника. Замужем за Бушеми она находилась с 1987 года, пара воспитывала сына. Женщина скончалась на 66 году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Американскую певицу Арету Франклин могли обокрасть перед смертью — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить