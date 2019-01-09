Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 20:00 мск.

Этот выпуск доступен на сайте regnum.podster.fm/1038.