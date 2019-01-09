Как Путин «оживил» НАТО и гибнет молдавский экспорт в РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Экспорту из Молдавии и Приднестровья в Россию нанесён удар;
- О «ценном подарке» для НАТО;
- Эрик Чунинг возглавил аппарат Пентагона;
- Итальянские эксперты высказались о санкциях против «Северного потока»;
- В России успешно прошли испытания новейшего пистолета.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 20:00 мск.
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