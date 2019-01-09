Экс-глава ЦРУ назвал Путина «ценным подарком» для НАТО

Нью-Дели, , 12:42 — REGNUM Российский президент Владимир Путин — наиболее «ценный подарок» для Североатлантического альянса со времен окончания холодной войны. Об этом в ходе конференции Raisina Dialogue в Индии заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

По словам экс-главы американской спецслужбы, приход Путина к власти в России дал военному блоку «новый повод к существованию». Также Петреус подчеркнул, что благодаря политике российского лидера Соединенные Штаты для многих государств остались «опорой миропорядка». Также бывший директор ЦРУ подчеркнул, что власти США продолжают планировать увеличение американского военного присутствия в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России остался последний шанс сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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