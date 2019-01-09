В России испытали новейший пистолет на замену «Макарову»

Москва, , 12:13 — REGNUM В России завершились испытания нового пистолета, который в будущем сможет заменить пистолет Макарова. Испытания проводились на полигонах Минобороны РФ в Западном и Центральном военных округах, сообщили в ЦНИИТОЧМАШ.

Новейший пистолет предназначен под патрон размером 9×21. Оружие выдерживает воздействие климатических факторов. Так, пистолет без сбоев работал при температуре от + 50 до — 70 градусов.

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Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики оружия.

Отмечается, что в пистолетном комплекте есть фонарик и глушитель. Сейчас результаты испытаний пистолета находятся на рассмотрении госкомиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ижевский механический завод (входит в концерн «Калашников») выполнил самый крупный заказ пистолетов Ярыгина за всю историю предприятия. Изготовлено 23 тыс. единиц оружия.

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