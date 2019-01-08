Москва, 8 января, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Российской Федерации в 2019 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести более 200 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Учения ракетных войск

По данным ведомства, изменяется не только интенсивность, но и количество проводимых учений: если в 2018 году их было более 200, то уже в следующем — это число увеличится более чем в 1,5 раза.

РВСН планируют добиться повышения показателей полевой выучки личного состава ракетных полков, частей и подразделений охраны и обеспечения за счет увеличения продолжительности мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки, включая отработку задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Отмечается, что в каждом периоде обучения 2019 года будет проведена отработка режимов несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны.

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Кроме того, в 2019 году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя, а также своевременное освоение новых образцов вооружения.

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