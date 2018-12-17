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Главком РВСН: командование учитывает возможный выход Вашингтона из ДРСМД

Политика

При планировании боевого применения ракетных войск учитывается фактор возможного размещения на территории стран ЕС американских ракет средней дальности

Москва, 17 декабря 2018, 10:48 — REGNUM  Возникновение новых угроз безопасности России в связи с вероятным выходом Соединенных Штатов из Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия (ДРСМД) учитывается при планировании боевого применения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Минобороны РФ. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам военачальника, при планировании боевого применения ракетных войск учитывается фактор возможного размещения на территории стран ЕС американских ракет средней дальности.

«Вместе с тем задачи РВСН по обеспечению стратегического ядерного сдерживания не претерпят изменений», — подчеркнул главком.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис проигнорировал предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД.

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Ракетные войска
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