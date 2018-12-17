В РВСН рассказали о готовности комплексов «Сармат» и «Авангард»

Москва, , 04:45 — REGNUM Новый ракетный комплекс «Сармат» в скором времени пройдет летные испытания на космодроме «Плесецк». Первые образцы комплекса «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком будут поставлены на боевое дежурство уже в 2019 году, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в опубликованном 17 декабря интервью изданию «Красная звезда».

Создание нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат», включающего жидкостную тяжёлую ракету, ведется в рамках госпрограммы вооружения. Успешно завершены бросковые испытания ракеты, следующий этап — лётные испытания, за которыми последует запуск серийного производства составных частей изделия.

«Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии», — отметил Каракаев.

Читайте также: Гиперзвуковая ракета «Авангард» получит жаропрочный титановый корпус

Серийные образцы комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым оснащением уже создаются на предприятии «НПО Машиностроения». Ожидается, что их боевое дежурство начнется в 2019 году в ракетном полку Домбаровского соединения, добавил командующий РВСН.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о перспективных видах вооружений. В числе шести новых отечественных систем были названы МБР нового поколения «Сармат», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и гиперзвуковой комплекс «Авангард».

Читайте также: В России начали обучать ракетчиков для комплексов «Сармат» и «Авангард»