Москва, 29 декабря, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Власти Москвы прилагают усилия, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. Только в 2018 году более 1,2 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

Так, по словам и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, дольщики из двух проблемных жилых комплексов столицы — «Ново-Никольское» и «Тройка» — получили ключи от квартир в 2018 году.

Пятова уточнила, что некоторые ЖК планируется достроить силами существующих застройщиков или новых инвесторов. При этом самые сложные проекты будут завершены за счет бюджета Москвы.

«Дольщикам тех жилых домов, которые по тем или иным причинам невозможно достроить, город предоставит квартиры из существующего фонда, и будет строиться компенсационное жилье», — пояснила и.о. председателя Москомстройинвеста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, по данным на конец декабря 2018 года, насчитывается около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

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