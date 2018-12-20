Компенсационный дом для дольщиков построят в Новой Москве

Москва, , 11:37 — REGNUM В Новой Москве планируют построить компенсационный дом для дольщиков проблемных объектов, сообщила журналистам 20 декабря и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, затраты на строительство включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы. Дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах в городе Щербинке, улица Овражная, владение 3−8, корпус 3; улица Мостотреста, владение 7 и в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское. По площадку выбрано место в поселении Рязановское.

«Правительство Москвы проводит мероприятия по формированию границ участка, где будет построен компенсационный дом. Оформить землю на городского заказчика планируется в первом квартале 2019 года», — заявила Пятова.

В проекте дома учтут приобретённые гражданами квадратные метры. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2021 года.