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Компенсационный дом для дольщиков построят в Новой Москве

Общество

Затраты на строительство включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы

Москва, 20 декабря 2018, 11:37 — REGNUM  В Новой Москве планируют построить компенсационный дом для дольщиков проблемных объектов, сообщила журналистам 20 декабря и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, затраты на строительство включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы. Дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах в городе Щербинке, улица Овражная, владение 3−8, корпус 3; улица Мостотреста, владение 7 и в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское. По площадку выбрано место в поселении Рязановское.

«Правительство Москвы проводит мероприятия по формированию границ участка, где будет построен компенсационный дом. Оформить землю на городского заказчика планируется в первом квартале 2019 года», — заявила Пятова.

В проекте дома учтут приобретённые гражданами квадратные метры. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2021 года.

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Проблемы долевого строительства жилья
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