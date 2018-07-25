Названо число обманутых дольщиков в Москве

Москва, , 13:45 — REGNUM Около 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрировано в столице Российской Федерации на сегодняшний день. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

«У нас сегодня в городе порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированных», — сказал Хуснуллин.

По его словам, число дольщиков вырастет до 12−13 тысяч, если учитывать все проблемные объекты (сдачу домов задерживают) в столице.

Напомним, 13 июня 2018 г. заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете» заявил, что в Москве насчитывается 34 проблемных новостройки.

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