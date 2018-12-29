Сент-Луис, США, 29 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Умеренное потребление алкоголя может продлить жизнь людей, страдающих сердечно-сосудистой недостаточностью. К такому выводу пришли учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), которые проанализировали данные о здоровье почти 6 тыс. пожилых жителей страны, согласившихся участвовать в исследовании. Наблюдения велись в течение 24 лет. Работа специалистов опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина (фрагмент). 1635 — 1640

Читайте также: Чай, вино, кофе и шоколад помогают организму не стареть — ученые

Скворцова: Алкоголь не только вреден, но и полезен. Всё дело в дозах

Участники эксперимента, у которых были выявлены заболевания сердца, были разделены на несколько групп: те, кто употреблял спиртное, совсем не пьющие и алкоголики. Выяснилось, что добровольцы из первой группы живут в среднем на год-полтора дольше, чем непьющие или злоупотребляющие алкоголем.

Причины влияния спиртного на продолжительность жизни людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пока не выяснены. При этом известно, что такие виды алкоголя, как вино и пиво, способны расширять сосуды и снижать давление.

Ранее по теме: Ученые: красное вино способно защитить зубы от кариеса

Ученые рассказали о пользе белого и черного хлеба

«Всё равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — заявил один из авторов исследования Дэвид Браун.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Испании выяснили, что красное вино может защитить от кариеса. Оно способно полностью уничтожать бактериальную плёнку на зубах, возникающую под воздействием кариеса.

Ранее о пользе небольших доз алкоголя заявляла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По её словам, малые дозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом Скворцова уточнила, что под категорию микродозы алкоголя подпадает 90 г в неделю в пересчете на чистый спирт, а употребление за тот же период объёма алкоголя в 300 г спирта и более — опасно для здоровья человека.