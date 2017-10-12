Скворцова: Алкоголь не только вреден, но и полезен. Всё дело в дозах

Москва, , 22:22 — REGNUM Малые дозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, заявила 12 октября журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По словам министра здравоохранения, польза небольших доз алкоголя наглядно видна на примере Франции, где отмечается самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

Вероника Скворцова уточнила, что под категорию микродозы алкоголя подпадает 90 г в неделю в пересчете на чистый спирт, а употребление за тот же период объема алкоголя в 300 г спирта и более — опасно для здоровья человека.

«Это крайний фактор риска. Это не только алкогольные циррозы печени, это панкреатиты, артериальная гипертония, это инфаркты и т.д.», — рассказала журналистам Вероника Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на российского министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщила, что смертность населения России снизилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года.

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