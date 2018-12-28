Самара, 28 декабря, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова уверена, что если женщина хочет вырастить ребёнка, то решение проблемы, как его прокормить, всегда найдётся. Например, можно разводить сады и огороды. Об этом глава ведомства заявила в ходе дискуссии о размере детских пособий, которая после жалобы жительницы региона развернулась в социальной сети и продолжалась несколько дней.

Константин Маковский. Жница. 1871

Местная жительница написала, что не хочет кормить ребенка «дешёвой едой на пальмовом масле» из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц.

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Чиновница Ольга Глацких получила выговор и устроила приём граждан

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — ответила Антимонова.

Это вызвало широкий резонанс и бурное обсуждение в соцсети. Позднее чиновница извинилась за свои слова, пояснив, что «допустила некорректное выражение» в дискуссии.

https://twitter.com/Antimonova_M/status/1078595578215493632

«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала министр в Twitter.

Однако некоторые пользователи посчитали, что извиняться поздно, а надо писать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время произошло сразу несколько скандалов с участием чиновников. Так, теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что граждане вполне могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. По её словам, этого вполне достаточно для питания. При этом сама экс-чиновница посидеть на такой кефирно-макарошковой диете отказалась, сославшись на свой «статус».

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В начале ноября в неприятную историю попала и директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких. Чиновница заявила молодым людям о том, что государство не просило их родителей рожать.